El DT de Independiente Santa Fe habló dejó una contundente frase tras eliminar a River

Independiente Santa Fe consiguió una histórica clasificación ante River en el Monumental y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después de la victoria por penales, el entrenador Pablo Repetto destacó el esfuerzo de su equipo y reconoció que el Millonario llegaba como el gran favorito de la serie.

“Sabíamos que iba a ser así. Ellos eran los favoritos por muchas cosas. Jugábamos en su cancha, con su gente”, sostuvo el técnico uruguayo al analizar el partido.

Repetto explicó que Santa Fe tenía claro que debía soportar momentos de presión para mantenerse con vida en la serie. “Sabíamos que por momentos íbamos a tener que defender cerca de nuestro arco, pero mientras pudiéramos estar en partido, siempre íbamos a tener chance”, señaló.

El entrenador también reveló que la definición desde los doce pasos tuvo un significado especial para él. Antes del partido, Repetto arrastraba el recuerdo de otras derrotas en tandas de penales. “Habíamos perdido una tanda de penales para jugar una final y el club también tenía antecedentes. A mí me tocó perder dos finales por penales”, contó.

La tensión aumentó a medida que la serie se extendía y ninguno de los dos equipos lograba cerrarla. El técnico recordó el momento con angustia: “Cuando los dos tuvimos las chances para cerrarlo y no se daba, pensé: ‘No puede ser, otra más no’”.

Esta vez, sin embargo, la historia terminó de manera diferente para Repetto. Independiente Santa Fe se impuso en la definición y eliminó a River en su propio estadio. El entrenador consideró que la clasificación fue merecida por el rendimiento de sus jugadores durante toda la serie.

“Esta vez estuvo de nuestro lado, merecido por el esfuerzo, porque peleamos y porque lo quisimos durante toda la serie”, sentenció el DT.

Con la clasificación consumada, Independiente Santa Fe ya dejó atrás el festejo en Buenos Aires y comenzó a enfocarse en su próximo desafío internacional. En los cuartos de final de la Copa Sudamericana deberá enfrentarse con Vasco da Gama.