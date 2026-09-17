Thomas Tuchel volvió a referirse a la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026, más de dos meses después de aquella derrota por 2-1 en Atlanta. El entrenador alemán reconoció que aquel partido quedó marcado como una herida personal dentro de su ciclo al frente de los Three Lions.

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo”, expresó Tuchel en el documental Reflections, producido por la Federación Inglesa.

La decisión que quedó bajo la lupa

Una de las situaciones que volvió a aparecer en el análisis fue el repliegue de Inglaterra después del gol de Anthony Gordon, cuando el equipo ganaba 1-0 y faltaban varios minutos para el final. Tuchel decidió reforzar la defensa para intentar sostener la ventaja, pero Argentina llevó el partido cada vez más cerca del arco inglés y terminó dando vuelta el marcador.

Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron la remontada argentina, luego de que Inglaterra había comenzado arriba. Tuchel reconoció que todavía podría pensar en otras decisiones, aunque sostuvo que nunca podrá saber si una modificación diferente habría cambiado el resultado.

La reacción argentina

El entrenador también destacó la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni y la personalidad que mostró Argentina para asumir riesgos cuando estaba en desventaja. Tuchel remarcó la cantidad de futbolistas ofensivos que ingresaron para buscar el empate y describió aquella reacción como un momento de enorme presión para Inglaterra.

El alemán también reconoció la responsabilidad por sus decisiones durante el encuentro. “Estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más”, sostuvo.

La derrota ante Argentina continúa presente para Tuchel más de dos meses después de aquella semifinal. El técnico deberá convivir con el recuerdo de un partido que él mismo definió como una “cicatriz”.