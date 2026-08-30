Los rumores sobre una posible salida de Nicolás González de Juventus sumaron un nuevo capítulo este domingo, luego de que el entrenador del equipo italiano, Luciano Spalletti, respaldara públicamente al delantero argentino y dejara en claro que la intención del club es mantenerlo en el plantel.

En medio de las versiones que ubican al atacante de la Selección argentina como uno de los futbolistas que podrían cambiar de club antes del cierre del mercado de pases, Spalletti fue contundente al referirse a su situación y aseguró que Juventus no está dispuesto a dejarlo ir.

El entrenador llenó de elogios a González y manifestó su satisfacción con la posibilidad de continuar contando con él. “Estaremos contentos si se queda con nosotros”, expresó el técnico, en una señal clara de respaldo hacia el argentino.

La postura de Spalletti aparece en un momento en el que el futuro del futbolista genera incertidumbre. Los rumores sobre una eventual transferencia habían instalado la posibilidad de que González abandonara Turín, pero desde el cuerpo técnico buscan despejar esas versiones y remarcar que el jugador continúa siendo considerado una pieza importante.

El entrenador italiano no solamente defendió al delantero, sino que también transmitió la postura de la institución frente a una eventual negociación. La frase “no estamos dispuestos a dejarlo ir” refleja la intención de Juventus de conservar al argentino y evitar que las versiones sobre su salida se transformen en una transferencia concreta.

González, de esta manera, recibió un respaldo público en un momento clave de la temporada. La decisión final sobre su futuro dependerá de cómo avance el mercado de pases y de las posibles ofertas que puedan llegar por el jugador, pero la posición del entrenador quedó expuesta: Juventus quiere que el argentino siga en el equipo.

El delantero es además una de las alternativas ofensivas con las que cuenta Spalletti, quien pretende tener un plantel competitivo para afrontar los compromisos de la temporada. Por eso, su continuidad aparece como una posibilidad que el club italiano busca sostener frente a los rumores.

Mientras el mercado entra en su etapa decisiva, el futuro de González continúa siendo seguido de cerca. Por ahora, la señal que llega desde Juventus es contundente: Spalletti lo respalda y la Vecchia Signora no tiene intención de desprenderse de él.