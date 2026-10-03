La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines encendió una señal de alerta durante su primera práctica en el estadio Oscar Harrison, en Paraguay, donde se disputan los World Skate Games 2026. En una charla exclusiva con GRUPO HUARPE, el entrenador de Las Águilas, Darío Giuliani, manifestó su preocupación por las condiciones de la superficie, a pocas horas del debut mundialista ante Suiza.

“No se puede patinar”, advirtió el director técnico al describir el inconveniente que encontraron en el escenario del Parque Olímpico de Paraguay, donde el seleccionado argentino realizó su entrenamiento durante la tarde.

Giuliani explicó que el problema ya había sido detectado durante una prueba realizada el día anterior y que, pese a los trabajos efectuados sobre la superficie durante la noche, las condiciones no eran las esperadas.

“El estadio es muy lindo y la pista es muy bonita, pero no se puede patinar. Es un inconveniente que encontramos ayer, cuando quisimos hacer una prueba”, señaló el entrenador.

Además, indicó que las jugadoras de otras selecciones que habían entrenado previamente también transmitieron comentarios sobre el estado del piso. La situación generó incertidumbre en la delegación argentina, que espera una solución para poder competir en condiciones adecuadas.

“Hoy estamos escuchando los comentarios de las otras chicas que estuvieron acá en la previa. Anoche hicieron un trabajo sobre la pista, pero, desgraciadamente, no se puede patinar. No sabemos qué va a pasar acá. Así no se puede jugar”, remarcó Giuliani.

Cómo llega el seleccionado argentino al debut

Más allá del inconveniente con la superficie, el entrenador destacó el ánimo del plantel en la previa de una competencia que representa un desafío importante para Las Águilas.

“Las chicas están muy bien y muy entusiasmadas. Estamos muy cómodos en el lugar donde nos alojamos, tenemos muchas ganas de que empiece el torneo”, expresó.

Sin embargo, la preocupación por el estado del escenario se mantiene entre las prioridades del equipo. “También tenemos mucho susto porque, realmente, en esta pista no se puede patinar”, concluyó Giuliani.

Argentina tiene previsto debutar ante Suiza en la primera fecha del Mundial. Mientras crece la expectativa por el inicio del torneo, la atención está puesta en las condiciones de la pista del estadio Oscar Harrison y en una posible solución que permita disputar los encuentros con normalidad.