Suiza tendrá una baja importante para el partido ante la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi no podrá estar presente debido a la lesión que sufrió antes del duelo de octavos de final frente a Colombia.

En conferencia de prensa, el técnico suizo explicó que el futbolista no logró recuperarse a tiempo y quedó descartado para el encuentro frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible”, expresó Yakin sobre la situación del jugador.

Manzambi no volvió a entrenarse junto al resto del plantel desde que sufrió la molestia física y finalmente quedó fuera del partido que definirá el pase a las semifinales del Mundial.

Johan Manzambi, volante de Suiza, quedó descartado para enfrentar a Argentina.

Además de confirmar la ausencia del mediocampista, el entrenador suizo se refirió a las críticas sobre los arbitrajes y descartó que exista favoritismo hacia la Selección Argentina. “Creo que se juegan partidos justos. Hoy en día se puede controlar todo con la tecnología y el VAR”, sostuvo Yakin, quien destacó el estilo de juego del equipo argentino.

“Argentina tiene un estilo de juego duro. Vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y si no te le plantas es difícil ganarles”, señaló el DT suizo.

Por otra parte, el técnico habló sobre la forma de intentar controlar a Lionel Messi y aseguró que Suiza apostará al trabajo colectivo para enfrentar al capitán argentino. “Intentaremos hacerlo bien y actuar en el campo como colectivo. Hay que intentar mantener la presión alta contra una Argentina que, siendo los actuales campeones del mundo, también intentará hacer el trabajo necesario”, afirmó.

El partido entre Argentina y Suiza se disputará por los cuartos de final del Mundial 2026, con un lugar en semifinales en juego.