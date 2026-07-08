La cuenta regresiva para los cuartos de final del Mundial 2026 ya comenzó y desde Suiza llegaron las primeras declaraciones que alimentan la previa. Luego de eliminar a Colombia por penales, el entrenador Murat Yakin aseguró que su equipo afrontará el duelo ante la Selección argentina con la ilusión de dar el gran golpe del torneo. El encuentro se disputará este sábado a las 22, en Kansas, con un lugar en las semifinales en juego.

"Es una oportunidad única"

En conferencia de prensa, Yakin reconoció la jerarquía del equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque dejó en claro que considera posible derrotarlo. “Ahora jugaremos contra el campeón del mundo y esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”.

El entrenador también anticipó que será un partido con un fuerte componente estratégico. “Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble”.

Además, remarcó la confianza que tiene en el plantel suizo. “Para nosotros es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo”.

Cómo llega Suiza al cruce con la Albiceleste

El seleccionado europeo accedió a los cuartos de final después de igualar sin goles frente a Colombia y quedarse con la clasificación por 4-3 en la definición por penales, tras disputar 120 minutos de juego.

En la fase de grupos, Suiza terminó como líder de la Zona B con siete puntos, luego de empatar con Qatar (1-1), golear a Bosnia (4-1) y vencer a Canadá (2-1). Más tarde eliminó a Argelia por 2-0 en los dieciseisavos de final y dejó en el camino a Colombia.

Por su parte, el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez también se refirió al próximo rival y destacó el potencial argentino. Definió a la Selección como "un equipazo", elogió el trabajo de Lionel Scaloni y afirmó que el equipo cuenta con "el mejor", en referencia a Lionel Messi.

Con el boleto a semifinales en juego, Suiza buscará dar una de las grandes sorpresas del Mundial frente al vigente campeón del mundo.