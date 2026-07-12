Después de quedar eliminados a manos de la Selección Argentina por un 3-1 en el alargue por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de Suiza, Murat Yakin, cuestionó duramente la intervención del VAR en lo que fue la expulsión de Breel Embolo y consideró que esa decisión condicionó el desenlace del encuentro: "Esa regla destruyó el partido".

En la conferencia de prensa posterior al partido en el Estadio de Kansas y tras destacar el esfuerzo de sus dirigidos, Yakin fue lapidario con el accionar del VAR: "Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para es amarilla, repito. Esa situación era que siguiera la jugada y ya".

El momento que generó la polémica y al que se refirió Yakin fue el que se dio minutos después del empate suizo. Allí, sobre el costado del campo de juego, Embolo simuló una infracción que derivó en una amonestación de Leandro Paredes, aunque el mediocampista argentino ni siquiera tocó al suizo.

Después de un llamado del VAR, el árbitro finalmente le quitó la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo, quien ya tenía una amarilla y, ante eso, se fue expulsado.

Sobre Embolo, el entrenador reveló que el futbolista "estaba mal" cuando volvieron al vestuario: "No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos".

Al margen de la bronca, Yakin de todas maneras consideró que su equipo hizo méritos para pasar de ronda ante el campeón defensor: "Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más".

Al mismo tiempo, el suizo reveló detalles de una conversación con Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina: "Me dijo que estaba sufriendo mucho.

Le hemos creado muchas situaciones de peligro". De igual manera, negó un supuesto favorecimiento hacia Argentina, como se ha intentado instalar desde medios europeos: "No diría que están favoreciendo a Argentina, tuvimos un partido justo y abierto, no salimos ganadores y punto. Esta regla no la conocía antes y eso fue lo que castigó al fútbol".

Yakin cerró deseándole a la Selección Argentina, aunque reconoció que las semifinales pueden ser para cualquiera: "Le deseo la mejor de las suertes a Messi y a toda la Selección Argentina. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón".