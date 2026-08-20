Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, sorprendió al contar que tiene una particular costumbre vinculada con la Argentina y Uruguay: toma mate desde hace 26 años. El técnico italiano reveló que incorporó la infusión durante su etapa como futbolista y que con el paso del tiempo también logró transmitirle el hábito a su familia.

En una entrevista con ESPN, Maresca recordó que comenzó a tomar mate en el año 2000, cuando jugaba en la Juventus. En aquel plantel compartió vestuario con varios futbolistas sudamericanos, entre ellos el uruguayo Paolo Montero y Mauro Camoranesi.

“Empecé ahí en el año 2000, hace 26 años”, contó el entrenador entre risas al recordar el origen de su relación con la bebida.

Con el paso del tiempo, la costumbre se mantuvo y llegó también a su familia. “Sigo tomando mate, mi mujer toma mate y mis cuatro niños toman mate”, contó Maresca.

El técnico italiano también destacó la influencia que tuvieron los futbolistas argentinos con los que compartió distintos momentos de su carrera. Entre ellos mencionó a Franco “Mudo” Vázquez, Paulo Dybala y Martín Demichelis.

Maresca explicó que actualmente continúa tomando mate y que incluso cuenta con Willy Caballero, exarquero argentino, dentro de su entorno de trabajo en el Manchester City.

Sin embargo, pese a llevar más de dos décadas con esta costumbre, reconoció una dificultad: todavía no consigue prepararlo como un argentino. “No soy capaz de prepararlo tan bueno como lo preparan ustedes”, admitió con humor.

La curiosa confesión se conoció en la previa del inicio de una nueva temporada de la Premier League, en la que Maresca tendrá su primera experiencia al frente del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola.