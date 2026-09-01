La decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección argentina generó reacciones entre distintas figuras que compartieron parte de su histórica carrera. Una de las voces que se mostró especialmente conmovida fue la de Francisco Ferraro, el entrenador que dirigió al rosarino en el Mundial Sub 20 de 2005, torneo en el que Argentina se consagró campeona.

Ferraro expresó su tristeza por el anuncio y recordó con especial afecto al futbolista que, con apenas 18 años, fue una de las grandes figuras de aquel plantel.

El recuerdo de Ferraro

“Siento tristeza, lástima”, manifestó Ferraro en diálogo con TN al conocer la decisión de Messi. El entrenador también le dedicó un mensaje personal: “Solo puedo decirle gracias por lo que nos diste, te quiero mucho, que seas feliz”.

El técnico explicó que conoció a Messi a comienzos de 2005, cuando comenzó a trabajar en las selecciones juveniles. Por entonces, Néstor Pekerman le pidió que viajara a Colombia para seguir al equipo que disputaba el Sudamericano Sub 20 y buscaba la clasificación al Mundial de Holanda.

En aquel plantel ya estaba Messi, dirigido en ese momento por Hugo Tocalli. Después de conseguir la clasificación, Ferraro asumió la conducción del equipo que disputó el Mundial.

El Mundial Sub 20 de 2005

Argentina tuvo una actuación destacada en Holanda y terminó consagrándose campeona del mundo. Messi fue una de las figuras indiscutidas del torneo, además de quedarse con los premios al mejor jugador y al máximo goleador.

Ferraro recordó aquel campeonato como un momento especial de su carrera y destacó el impacto que tuvo ese grupo de jugadores en la Selección mayor.

De aquel plantel surgieron varios futbolistas que años después llegaron a disputar el Mundial de Brasil 2014. Además de Messi, estuvieron Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Fernando Gago y Sergio Agüero.

“Pensé que se iba a quedar dos años más”

El entrenador también se refirió al futuro de Messi y reconoció que esperaba verlo continuar durante más tiempo con la camiseta argentina.

“Para mí va a seguir jugando, se siente cómodo y se siente bien, pero el tema de la Selección terminó”, sostuvo Ferraro. Y agregó: “Yo pensaba que por ahí podía quedarse dos años más para jugar la Copa América”.

El DT consideró que la determinación fue meditada y que Messi seguramente conversó durante mucho tiempo con su familia antes de tomar la decisión.

Los elogios al capitán

Ferraro cerró su mensaje con un reconocimiento que fue más allá de los logros deportivos de Messi. Destacó su trayectoria, pero también su comportamiento fuera de la cancha y el papel que tuvo como referente argentino en todo el mundo.

El entrenador resaltó su humildad, respeto y dignidad a lo largo de los años y aseguró que Messi se convirtió en un embajador del país a nivel internacional.

“Lo más lindo es que es argentino”, concluyó Ferraro al hablar del futbolista que dirigió en aquel Mundial Sub 20 de 2005 y que, más de dos décadas después, cerró su ciclo con la Selección argentina.