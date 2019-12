El DT Hernández deja el seleccionado al no postularse Susbielles en la Confederación de básquetbol

Sergio Hernández, actual DT del seleccionado argentino de básquetbol que clasificó para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tiene pensado “dar un paso al costado” y no seguir al frente del equipo, una vez conocido que Federico Susbielles, actual presidente de la Confederación Argentina (CABB), no presentará candidatura para la Asamblea del martes venidero.



“Sergio (Hernández) está convencido de dejar la conducción del seleccionado por lealtad al ‘Chubi’ (Susbielles), más allá de la importancia de lo que se viene” le contó esta tarde a Télam no sólo una fuente cercana al entrenador sino también otros voceros consultados, que supieron estar vinculados al organismo que rige los destinos del básquetbol argentino.



Días atrás, Hernández, de 56 años y oriundo de Bahía Blanca, había emitido por redes sociales un enfático respaldo a Susbielles, que está al frente del organismo desde 2014 (primero fue interventor) y se postulaba como candidato por el espacio ‘Federales Unidos por el básquet’.



“Conozco a (Federico) Susbielles desde que empezó a dar sus primeros pasos en el básquetbol con esa mecánica de tiro tan exótica y una inteligencia asombrosa para interpretar el juego” indicaba el hoy DT del representativo albiceleste.



“Tuve el placer de verlo crecer, alguna vez lo dirigí en el básquetbol bahiense y hoy tengo la fortuna de trabajar con él en la Confederación Argentina (CABB), admirando su nivel de liderazgo, conocimiento, empatía y honestidad”, consideró.



“Soy testigo del crecimiento que experimentó nuestra disciplina en los últimos años, donde lo más visible es lo que logró la Selección Mayor en el último Mundial en China”, destacó Hernández.



Pero el técnico también elogió “el interés por ampliar la red de detección de Jujuy a Tierra del Fuego, su ocupación absoluta y eso me llena de orgullo. Por eso apoyo su continuidad para el próximo proceso, sin ningún tipo de dudas”, reforzó.



En el mismo tono, el preparador físico del equipo, Manuel Alvarez, también emitió su respaldo público a la candidatura de Susbielles y ahora podría alejarse de su cargo: “Llevo catorce años consecutivos en la Selección Argentina de básquetbol. Lo hecho en esta última gestión liderada por (Federico) Susbielles y su equipo de trabajo fue impecable”, ponderó.



Los distintos artífices de la Generación Dorada, como Emanuel Ginóbili o Andrés Nocioni, también emitieron un respaldo unívoco a la gestión encabezada por Susbielles, cuando sus opiniones fueron eventualmente requeridas.



El núcleo ‘Federales Unidos por el básquetbol’ declinó hoy presentarse en la Asamblea del martes próximo de renovación de autoridades, al no llegar al quórum necesario.



Esto sucedió luego de que la Federación Neuquina, por mandato de sus delegados Sergio Gatti (presidente) y Jorge Comoli (vicepresidente), comunicara que votará al núcleo ‘CABB entre todos’, que postula a Fabián Borro (actual presidente de FEBAMBA y la Asociación de Clubes), quien será ungido presidente desde el martes venidero.



De concretarse la presunción, Hernández dejará la conducción del seleccionado argentino, luego del subcampeonato mundial alcanzado en setiembre pasado en China y la posterior clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que empezarán en julio venidero.