La competencia por el viaje de egresados en UPD Unidos por el desafío de GRUPO HUARPE sumó un nuevo capítulo cargado de emoción. El Colegio Bernardo A. Houssay, de Capital, y la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete, protagonizaron uno de los cruces más parejos de la temporada, en una tarde donde cada respuesta valió oro y donde el desenlace recién se conoció en los últimos segundos.

El conjunto azul abrió la jornada con una respuesta correcta en Geografía, mientras que el equipo naranja contestó acertadamente una pregunta de Lengua para igualar rápidamente las acciones.

Colegio Bernardo A. Houssay, de Capital, y la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete. FOTO HUARPE.

La paridad continuó durante las siguientes rondas. Ciencias fue terreno fértil para ambos cursos, que volvieron a responder correctamente y mantuvieron el marcador equilibrado. Más adelante, Deportes le permitió al equipo de Capital sacar una pequeña ventaja, luego de que su rival no pudiera resolver una pregunta de Matemática.

Dos cursos, dos estilos y un mismo objetivo

El Colegio Bernardo A. Houssay representó a 5° 1°, acompañado por la profesora María Laura Ponce Amalric y las alumnas María Lima y Abril Arias. Sus integrantes se describen como un curso muy unido, con fuerte compañerismo y respeto entre todos. Aseguran que, cuando alguno atraviesa un mal momento, siempre aparece alguien dispuesto a escuchar, aconsejar y acompañar.

Por su parte, la Escuela de Comercio Alfonsina Storni participó con 5° 1°, junto a la profesora Analía Ovalles y las alumnas Karen Stefanía Orellano y María Guadalupe Cuello Durán. Ellos mismos se definen como un grupo desorganizado pero divertido, donde las conversaciones nunca faltan. También reconocen que, cuando llegue el momento de egresar, extrañarán especialmente a sus compañeros y docentes.

De regreso al juego, la cuarta ronda volvió a emparejar la historia. El equipo azul decidió no utilizar el comodín y falló una pregunta de Matemática, mientras que el conjunto caucetero aprovechó su oportunidad en Historia para igualar el marcador.

La tensión fue creciendo. Arte y Deportes dejaron errores en ambos lados, mientras que una nueva ronda de aciertos permitió que el tablero marcara un ajustado 4 a 4. A esa altura, cada giro de la ruleta parecía tener peso propio.

La séptima ronda tampoco logró romper el equilibrio. Houssay no acertó una pregunta de Historia y Alfonsina Storni tampoco pudo sumar en Deportes. Todo quedó servido para una definición electrizante.

La última ronda encontró al equipo de Capital acertando una pregunta de Lengua y trasladando toda la presión a su rival. Con la obligación de responder correctamente para mantenerse con vida, el conjunto de Caucete eligió utilizar el comodín en Arte. El silencio se apoderó del estudio durante algunos segundos, hasta que llegó la respuesta definitiva.

Finalmente, el Colegio Bernardo A. Houssay se impuso por 5 a 4 y consiguió avanzar de ronda. Después de un enfrentamiento tan parejo que incluso hizo pensar en un posible desempate, el curso de Capital logró quedarse con el boleto a la siguiente instancia y quedó un paso más cerca del ansiado viaje de egresados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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