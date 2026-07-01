La Selección Mexicana jugará ante Ecuador en la ronda de 16vos de la Copa Mundial 2026. En el último partido de la jornada del martes, el Tri está por afrontar el partido decisivo para mantener a su afición ilusionada y conservar ese paso perfecto para llegar al anhelado quinto partido.

El juego estaba programado a las 22 hs. (hora argentina) pero por la intensa lluvia y la tormenta eléctrica, las autoridades de FIFA decidieron posponer el inicio del partido en el Estadio Azteca, hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, en el plano deportivo, Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, reconoció la calidad competitiva de el conjunto mexicano, en la conferencia previa al juego señaló que tendrán un partido de alto nivel ante el anfitrión. “El partido con México en un estadio mítico como lo es el Azteca, vamos a enfrentar una potencia, que se ha preparado muy bien, es uno de los equipos que más tiempo de preparación tiene, trabajaron de una manera eficiente y excelente”.

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El precalentamiento de los planteles fue suspendido a minutos previos de comenzar el partido.









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