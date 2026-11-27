El grupo empresario que controla Gualcamayo, en San Juan, avanza en su expansión hacia el sector de las energías renovables. Aisa Group, propietario de Minas Argentinas, impulsa a través de su unidad Calicanto un parque solar fotovoltaico de 42 megavatios (MW) en la provincia de San Luis, con una inversión prevista de US$36,9 millones.

El proyecto tuvo una nueva novedad administrativa este jueves 26 de noviembre. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó la Resolución 991/2026, mediante la cual dio a conocer la solicitud de acceso a la capacidad de transporte eléctrico que EDESAL presentó a pedido de Calicanto Solar. El objetivo es conectar el parque al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de la Estación Transformadora Nogolí.

La publicación no representa todavía una autorización definitiva. Se abrió un procedimiento para que terceros puedan presentar observaciones, oposiciones o proyectos alternativos. Si no se registran objeciones dentro de los plazos establecidos, el organismo avanzará con la autorización del acceso solicitado.

La obra se encuentra en el departamento Belgrano, en Nogolí, y contempla una potencia de 42 MW, con 51 MWp de capacidad instalada en paneles. Según los datos publicados por la propia compañía, al 20 de octubre alcanzaba el 81% de avance general, con los 80.640 módulos fotovoltaicos colocados y una inversión ejecutada de US$26,5 millones sobre los US$36,9 millones previstos. La puesta en marcha está programada para diciembre de 2026.

Calicanto es el brazo de energías renovables de Aisa Group. La compañía plantea utilizar la experiencia industrial y financiera del holding para desarrollar infraestructura de generación eléctrica y señala que, además de la energía solar, contempla incorporar otras tecnologías renovables, como la eólica.

La expansión energética también tiene una conexión directa con los planes que el grupo desarrolla en San Juan. En la presentación institucional de Gualcamayo, Minas Argentinas incluye un proyecto fotovoltaico de 50 MW en una primera etapa, con posibilidades de escalar hasta 800 MW, destinado a generar energía limpia para la operación minera y el Sistema Interconectado Nacional.

De esta manera, el desarrollo de Calicanto en San Luis se inscribe en una estrategia empresarial que excede la actividad extractiva y que incorpora la generación de energía como otra unidad de negocios del grupo que tiene a Gualcamayo, en Jáchal, entre sus principales activos.