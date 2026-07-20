El durísimo mensaje de la esposa de Enzo Fernández tras la final perdida

La derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en el Mundial 2026 generó un profundo dolor entre los hinchas. Una de las primeras figuras en expresarse públicamente tras el partido fue Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández.

El mediocampista vivió una noche difícil en el encuentro decisivo al ser expulsado por una segunda amonestación en los minutos finales del segundo tiempo, dejando al equipo con 10 jugadores. Poco después de la salida del volante, Ferrán Torres marcó el gol que definió el triunfo y el título para los europeos.

Tras el encuentro, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de sus hijos Olivia, de seis años, y Benjamín, de dos. En el posteo escribió que "me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan el fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera". Cervantes se centró en la pasión que despierta el deporte y en la ilusión con la que los más chicos vivieron el camino del plantel de Lionel Scaloni hasta la instancia final.

Anteriormente, la joven había celebrado el triunfo 2-1 contra Inglaterra en semifinales con una imagen donde se la vio conmovida, portando un rosario y la camiseta nacional. En esa oportunidad expresó "gracias Dios" y también difundió una foto junto a María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez.

Aquella publicación fue titulada como "la banda Álvarez-Fernández. Por siempre" para resaltar el vínculo entre las familias de los deportistas tras el pase a la definición del torneo.