El durísimo mensaje de Wanda Nara a la China Suárez: "Yo no robo maridos"

Wanda Nara protagonizó una interacción que provocó risas entre los asistentes de un festival. La conductora de MasterChef Celebrity asistió al Pigmento Fest en La Rural de Palermo para presentar el stand de su marca.

En ese contexto, un espectador emocionado inició una videollamada con su pareja para mostrarle su cercanía con la empresaria. Al notar el gesto, la mediática tomó el teléfono del hombre y entabló una conversación directa con la mujer al otro lado de la pantalla.

Durante el intercambio, la presentadora lanzó una broma con trasfondo mediático al expresar: “Hola, estoy acá con tu marido. Quedate tranquila, que no robo marido”. La alusión causó una reacción inmediata entre los presentes, quienes asociaron la frase con un episodio previo del espectáculo. El comentario remite a un antecedente registrado en septiembre de 2021, época previa al conflicto mediático vinculado a Mauro Icardi.

En aquella oportunidad, la China Suárez buscó contactarse con la empresaria mediante Ricky Sarkany, un amigo en común. El diseñador inició una llamada de video en la que la actriz intervino para declararse seguidora de la conductora. De aquel diálogo surgió la expresión “Hola Wanda, ¡me muero!”, frase que quedó marcada dentro del historial televisivo y que motivó la reciente recreación humorística.