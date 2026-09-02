El durísimo mensaje de Wanda Nara a su mamá tras ventilar sus secretos en TV

La pantalla chica sumó un nuevo rostro que generó repercusiones inmediatas dentro de su propio círculo íntimo. Ángel de Brito presentó a Nora Colosimo en LAM como la nueva angelita rotativa y llamó la atención de todos, incluida de Wanda Nara, que no estaba al tanto de la noticia. En su debut en la famosa silla, reveló que ni Zaira ni Wanda Nara sabían sobre su nuevo trabajo. Ambas reaccionaron en redes sociales.

La revelación tomó por sorpresa a la familia durante un momento cotidiano de la jornada. “¿Qué hacés ahí?”, le escribió la hija mayor de Wanda a Nora y ella explicó que nadie de la familia sabía. “¡Qué zorra! No nos dijo”, fue lo primero que dijo la conductora de MasterChef Celebrity. Además, contó que se enteró mientras cenaban en familia mirando el programa.

El asombro se trasladó también a los más jóvenes del hogar, quienes no podían dar crédito a lo que observaban en la emisión. Luego, Wanda Nara compartió en sus redes sociales la reacción de Valentino, su hijo mayor, que había estado horas antes con su abuela y nunca se lo dijo. “¿Por qué no lo contó? ¿Va a cobrar?”, preguntó mientras miraba el ingreso de Nora al estudio y agregó: “Esta familia me sorprende cada día”.

Las frases de los integrantes del grupo familiar continuaron marcando el tono del momento televisivo. “No la puedo ver ahí”, insistió Valentino, mientras Wanda se moría de risa. En LAM, mostraron una conversación entre la conductora de MasterChef Celebrity y Zaira opinando sobre el tema. “Ahora cag… tenemos a la prensa adentro de casa”, escribió la mayor de las hermanas. “Nada la detendrá”, contestó la menor.