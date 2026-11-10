El durísimo momento familiar que atraviesa Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti y su hermana Natalia Pastorutti protagonizaron un show histórico en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires. La cantante deslumbró a miles de fieles revoleando un poncho celeste y blanco mientras entonaba Alma Misionera y Hallelujah ante la multitud. Sin embargo, detrás de esa alegría sobre el escenario se oculta un presente personal extremadamente complejo y doloroso para toda su familia.

Omar Pastorutti atraviesa desde hace cinco o seis años un problema de salud muy delicado que afecta su vida cotidiana. La artista reveló en Radio Mitre con Marcelo Bonelli la cruda realidad al señalar que "mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo". Estas declaraciones conmovieron a todos sus seguidores al conocer la difícil situación que impacta directamente en el entorno de sus seres queridos.

La cantante confesó que "fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso". Su voz se vio afectada por el impacto emocional de la noticia, aunque debió continuar con sus compromisos profesionales. La estrella folcórica decidió transformar todo ese sufrimiento interno en una emotiva pieza musical dedicada al hombre que impulsó su trayectoria profesional desde los inicios.

El tema titulado Mi refugio fue grabado para homenajear a su padre en medio de esta dura etapa de la vida. La Sole detalló que "la canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle". La intérprete admitió que volvió a escuchar el tema únicamente al momento de registrar las imágenes del videoclip oficial por la profunda carga afectiva.

La artista reflexionó sobre la crianza recibida en su hogar y el esfuerzo por sostener una imagen firme ante el público. "Como toda gringuita, con raíces italianas y con la crianza que yo he tenido, viste que uno siempre oculta la vulnerabilidad, y siempre se sube al escenario a comerse todo", explicó al abrir su corazón. Omar gestionó sus primeros pasos artísticos e invirtió dinero adquiriendo 5000 copias iniciales para sostener su contrato discográfico con Sony.

Su padre vendía el material en estaciones de servicio durante las giras y ejercía como mánager en el comienzo de su carrera musical. La vocalista lamentó que él no pueda disfrutar plenamente del presente de sus nietos ni de sus grandes triunfos actuales. "Me da mucha pena lo que está pasando porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos", concluyó la figura de la música al recordar el legado de su progenitor.