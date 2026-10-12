Tras un duro partido frente a Chile, el directivo Manuel de Jesús Díaz Dos Santos valoró el esfuerzo de la delegación, repasó la larga travesía desde África y llenó de elogios a la provincia cuyana, a la que calificó como la verdadera capital mundial de este deporte.

En una nota especial brindada a DIARIO HUARPE en la cobertura periodística en el World Skate Games Asunción 2026, el dirigente deportivo africano repasó el exigente encuentro ante Chile en el comienzo del torneo.

Aunque el resultado fue un duro examen, el dirigente remarcó que las expectativas y la ilusión del plantel se mantienen intactas: “La esperanza se mantiene viva; el juego fue bastante duro, pero quedamos con los mismos objetivos y con la misma creencia de que podemos alcanzar nuestras metas”, señaló, destacando la importancia de sumar y no perder en el primer compromiso del torneo.

La preparación previa incluyó una estadía de la selección angoleña en San Juan para disputar un cuadrangular preparatorio, donde precisamente se cruzaron con el combinado chileno.

En el cuadrangular amistoso celebrado en San Juan, Angola superó 4-3 a Chile. Lejos de verlo como una revancha, el dirigente aclaró que se trata de dos equipos de un nivel competitivo muy parejo: “No hay revanchas entre nosotros; somos dos equipos con casi el mismo nivel competitivo. Es fácil que aquí y allá gane uno u otro; nos ganamos en San Juan y ahora empatamos, pero seguimos adelante con nuestros objetivos”, explicó.

Una travesía kilométrica impulsada por la pasión

El camino de la delegación hasta el certamen internacional implicó un enorme esfuerzo logístico y económico. El plantel partió desde Angola, pasó por Barcelona para disputar un torneo, realizó un campamento de entrenamiento en un puerto de Portugal y continuó su recorrido rumbo a Argentina haciendo escalas previas en Madrid y Salvador de Bahía, antes de pisar suelo sanjuanino y finalmente arribar a la sede del torneo en Paraguay.

Sobre los costos que demanda semejante desplazamiento, que rondan entre los 6.000 y 7.000 dólares por pasajero entre pasajes y estadías, Díaz Dos Santos enfatizó que el motor principal es el amor por la disciplina: “Es mucho dinero, pero lo más importante es la pasión que cada uno tiene sobre la modalidad. Nosotros por pasión vamos lejos”.

Cabe destacar que, si bien la delegación oficial está compuesta por 18 personas, más de 30 simpatizantes angoleños viajaron por su cuenta y costearon sus propios gastos impulsados por el fervor hacia el hockey de su país.

El profundo lazo afectivo con San Juan

En el tramo final de su testimonio, el directivo se refirió al estrecho vínculo que une a Angola con la provincia argentina, resaltando que en el pasado varios jugadores sanjuaninos vistieron la camiseta de equipos angoleños y adelantó el deseo de profundizar este intercambio bilateral para que jóvenes talentos de aquel país puedan formarse en Cuyo y, en el futuro, sumar rodaje mutuo con deportistas locales.

Finalmente, Díaz Dos Santos no escatimó en elogios al rendirle culto a la cuna del patín argentino: “Voy a ser honesto con ustedes: San Juan es la capital de los apasionados por el hockey. Llevo muchos años en esto, jugué dos veces en San Juan, acompaño como directivo casi 20 años y no hay ciudad igual. Para el hockey sobre patines no hay igual que San Juan: las personas, los aficionados, las pistas, todo vale más que cualquier otra ciudad”.