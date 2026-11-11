El duro mensaje de Iliana Calabró a su novio en medio de su internación

Iliana Calabró expresó todo su cariño a su pareja Luis Alberto De Stefano a través de sus redes sociales en el marco de un nuevo año de vida del empresario. El emotivo saludo llegó en medio de un contexto delicado, ya que se cumplió el tercer mes consecutivo de internación médica para el hombre que atraviesa una prolongada etapa de recuperación.

La reconocida artista eligió subir historias a su cuenta oficial de Instagram compartiendo distintos instantes de felicidad junto a su novio. En la publicación se observaron postales de viajes compartidos, paisajes con palmeras y recuerdos donde se los ve sonrientes y abrazados. Para acompañar las imágenes, la actriz seleccionó el fragmento de un tema musical de Braulio que celebra cada victoria cotidiana.

El estado de salud de Luis Alberto De Stefano derivó de una grave afección respiratoria detectada a principios de agosto, fecha en la que debió ser asistido de urgencia en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Los Arcos, ubicado en Palermo. Pepe Ochoa brindó la primera versión periodística señalando que el paciente permanecía intubado mientras los profesionales intentaban equilibrar sus signos vitales.

Actualmente el empresario se encuentra fuera de la etapa de máximo peligro, aunque la instancia actual demanda un proceso extenso. Calabró detalló la situación al manifestar "está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso", confirmando la complejidad de las rutinas médicas requeridas.

La descompensación inicial se desató por un cuadro severo de neumonía que impactó en un organismo previamente diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sobre esta circunstancia, la comediante explicó que "le agarró refuerte" y remarcó la dificultad previa al episodio, señalando que "costaba mucho que dejase de fumar", lo que agravó la respuesta corporal ante la infección.

En la actualidad, la principal complejidad psicológica del paciente radica en afrontar los tiempos de permanencia hospitalaria. La artista profundizó sobre el ánimo de su novio al sostener que "lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura", evidenciando el agotamiento normal tras permanecer noventa días bajo estricto control asistencial.

Respecto al nivel de percepción sobre la gravedad de lo ocurrido, la conductora se mostró cautelosa al señalar que "espero que sí. Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no me parece que sea consciente", sugiriendo que la falta de registro completo podría ser una defensa psicológica natural del organismo frente al impacto de semejante choque de salud.

La preocupación por la vida del empresario de la marmolería con local en Chacarita no es nueva. Durante una gira por Salta, la propia protagonista confesó la dimensión real del suceso al declarar en el ciclo Desenchufadas que "estuvo a un paso de pasar al otro lado", recordando la tensión que envolvía cada reporte de los facultativos a su cargo.

La historia sentimental entre ambos inició en 2023 y la convivencia se concretó apenas dos meses después del primer flechazo. Este percance médico se suma a un accidente ocurrido en enero de 2025, momento en que una ambulancia embistió a De Stefano en Caballito, aunque en aquella oportunidad el hombre logró salir ileso y sin heridas de consideración.