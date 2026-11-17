En medio del fuerte escándalo mediático que hoy tiene como principales protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, el actor chileno Benjamín Vicuña decidió reaparecer en sus plataformas digitales. El intérprete compartió una imagen que rápidamente captó la mirada de todos sus seguidores y que el mundo del espectáculo interpretó como una indirecta muy clara hacia su expareja.

La publicación en cuestión muestra a Amancio, el hijo de 6 años que Benjamín Vicuña tiene en común con la China Suárez, disfrutando de un partido de fútbol. Más allá de la tierna escena deportiva, los usuarios notaron de inmediato un detalle en la indumentaria del niño, ya que lucía una camiseta con el apellido “Vicuña” estampado en la zona de la espalda.

Este movimiento del artista chileno ocurre apenas unas semanas después de que estallara una fuerte controversia vinculada precisamente al uso del apellido familiar de los menores. Si bien el actor evitó escribir palabras o declaraciones directas en contra de la madre de sus hijos en el posteo, la elección de esa fotografía reactivó un conflicto que parecía haber quedado en el pasado.

El origen de esta tensión se remonta a un episodio ocurrido hace poco tiempo, cuando salió a la luz que la China Suárez había mandado a fabricar sellos escolares personalizados para identificar los útiles de los niños. Según los datos que circularon en aquel momento, la actriz solicitó que la inscripción dijera “V. Suárez”, lo que despertó todo tipo de teorías sobre el lugar que le daba al apellido paterno.

Aunque el trámite comercial no implicaba ninguna modificación legal sobre la identidad de los pequeños, el gesto fue leído como un intento de quitarle peso al apellido Vicuña en el ámbito cotidiano. En su momento, la periodista Paula Varela brindó precisiones sobre el malestar que esta situación habría provocado en el entorno cercano del intérprete trasandino.

“Los sellos los pide con V. Suárez. ¿Por qué así y no Vicuña? Hay una idea, por gente en común con la que hablé, que esto molestaría a Benjamín”, detalló la panelista sobre el trasfondo de la interna. Asimismo, la comunicadora remarcó que “no es que se los quiere sacar o sacarlo legalmente, pero en el colegio el sello va como V. Suárez. El apellido de Eugenia y el de Vicuña disminuido a una V”.

Aquel episodio también generó un profundo enojo en la China Suárez, pero por la ruptura de su privacidad al filtrarse un encargo de carácter estrictamente personal. Debido a la exposición pública del tema, trascendió que la actriz tomó la determinación de avanzar con acciones legales contra la emprendedora responsable de difundir la información de los sellos escolares.