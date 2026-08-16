El duro momento de Benjamín Vicuña con sus hijos: “Tendré que resolver”

Benjamín Vicuña reflexionó sobre su historia familiar y estableció una comparación entre su rol como progenitor y el vínculo que mantuvo con su padre. Durante su visita al programa de televisión, el actor chileno analizó la capacidad de diálogo que mantiene con sus herederos, como Bautista, Magnolia y Amancio, quienes residieron recientemente en Turquía.

Vicuña destacó la valentía de sus hijos para expresarse y recordó que días atrás recibió un reproche de Bautista que lo descolocó. Al respecto, señaló que "voy a resaltar que tengo hijos que tiene los huevos de reclamarme como padre. Yo, mi viejo murió con 80 años y nunca pude decirle lo que sentí".

La imposibilidad de manifestar sus sentimientos ante su padre, quien falleció a los 80 años, representa para el actor una cuenta pendiente vinculada a mandatos familiares. El artista recordó que "por un respeto, por un mandato, porque me acuerdo, cuando ya estaba muy grande, mi mamá me decía ‘no le vas a decir ahora que…’. Fui pateando, pateando cosas que hoy tengo que resolver en terapia y otras cosas. No es nada tan grave, pero era mi historia".

Sobre la decisión de no realizar reclamos en el pasado, Vicuña consideró que en aquel momento priorizó el afecto sobre la necesidad personal de sanación. Ante la consulta sobre la importancia de no postergar estas conversaciones para sanar su propia historia, el invitado explicó que "no lo sé, quizás tendré que resolver porque creo que en ese momento mi historia con mi padre necesitaba estar desde el amor, desde el afecto y no cabía un reclamo. Un reclamo que a mí se servía para sanar mi historia". De esta manera, el actor expuso cómo sus vivencias personales moldean su presente con sus seis hijos.