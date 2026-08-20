El duro problema de salud del papá de Tini Stoessel por el que lo internaron

La reciente internación de urgencia de Alejandro Stoessel en el Sanatorio de la Trinidad generó preocupación en su entorno. El productor ingresó al establecimiento médico luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho tras regresar de un viaje por Cariló. En ese momento, su hijo Francisco lo acompañó para que se realizara los primeros análisis de rutina mientras se aguardaban novedades sobre su estado.

La panelista Yanina Latorre dio a conocer información detallada sobre la condición de salud que afecta al empresario. Según explicó en televisión, "Alejandro tiene una enfermedad que hace que le suban las plaquetas y eso le provoca hemorragias internas". Debido a este diagnóstico particular, cualquier tipo de molestia estomacal requiere una consulta médica inmediata para evitar complicaciones.

Asimismo, la periodista aportó precisiones sobre los estudios clínicos y señaló que Stoessel "tiene un par de arterias casi tapadas y una arteria ensanchada de manera crónica". A pesar de la inquietud que generaron sus antecedentes, se llevó tranquilidad al público y se confirmó que el cuadro "no es de gravedad" y que el paciente únicamente "debe cuidarse".

El seguimiento de su salud afronta ciertas dificultades debido a sus hábitos cotidianos. Al respecto, Latorre detalló que "sus allegados me contaron que no es un buen paciente porque le cuesta ordenarse" en su vida diaria.

Por otra parte, se prevé que el alta médica le sea otorgada pronto. En relación con el ámbito familiar y el contacto entre los integrantes, la comunicadora señaló que "Tini está preocupada por su padre y se comunicó con él", lo que descarta que el vínculo se encuentre roto, más allá del distanciamiento existente.