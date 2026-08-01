La joven que denunció al ex participante de Gran Hermano Thiago Medina por presunto abuso sexual habló públicamente por primera vez y aseguró que decidió contar su historia después de años de silencio. Entre lágrimas, sostuvo que atravesó una situación muy difícil y pidió que se respete el proceso judicial.

Durante una entrevista televisiva, la denunciante afirmó que durante mucho tiempo evitó hablar sobre lo ocurrido y expresó que "nadie sabe lo que yo pasé". También explicó que tomó la decisión de hacer pública la denuncia luego de sentirse cuestionada por personas de su entorno.

El motivo por el que decidió hablar

Según relató, el impulso para hacer visible su denuncia surgió cuando comenzaron a circular versiones que, según ella, ponían en duda su palabra. En ese contexto, sostuvo que necesitaba contar su versión de los hechos y dejar que la investigación judicial avance.

La causa se encuentra en la Justicia y, por el momento, no existe una resolución sobre las acusaciones formuladas por la joven.

La respuesta de Thiago Medina

Tras conocerse la denuncia, Thiago Medina publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó "de manera categórica" los hechos que se le atribuyen. Además, afirmó que está a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación y sostuvo que confía en que el proceso permitirá esclarecer lo sucedido.