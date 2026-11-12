El mercado de pases de la Fórmula 1 atraviesa horas decisivas luego de que trascendiera que Oscar Piastri busca desvincularse de McLaren, una determinación que podría alterar de forma directa el futuro deportivo de Franco Colapinto. Esta situación en la escudería británica amenaza con provocar un fuerte efecto dominó en distintas alineaciones de la máxima categoría, ubicando nuevamente al equipo Williams en el centro de todas las miradas.

La crisis interna estalló tras confirmarse que el piloto australiano terminó su relación laboral con Mark Webber, su histórico representante y expiloto de la categoría. El conflicto se originó porque el corredor pretende alejarse de Lando Norris, su actual compañero de equipo, luego de que el británico extendiera su vínculo contractual hasta el año 2030 y ambos protagonizaran fuertes roces en pista, incluyendo un accidente en el Gran Premio de Singapur.

De acuerdo con las versiones que circulan en el paddock, Piastri le solicitó expresamente a Webber que gestionara su desvinculación de la estructura británica para encontrar un nuevo destino. Al no poder concretar esa operación, el vínculo profesional entre ambos se rompió por completo, cerrando una etapa que había sido fundamental cuando el excorredor negoció su salida de Alpine en 2022 para que debutara en 2023 en reemplazo de Daniel Ricciardo.

Ante el escenario de una partida inminente, la directiva de McLaren ya evalúa alternativas de jerarquía para ocupar ese asiento vacante en el corto plazo. Entre los principales candidatos que surgieron aparecen el español Fernando Alonso, actualmente en Aston Martin, y su compatriota Carlos Sainz, quien compite para Williams, dos figuras de enorme trayectoria dentro del automovilismo mundial.

Si la escudería de Woking avanza finalmente por la contratación de Sainz, se abriría un lugar disponible en la formación que dirige James Vowles. Es precisamente en esa vacante donde resurge con fuerza el nombre de Colapinto como principal alternativa para regresar a la estructura que le permitió estrenarse en la Fórmula 1 durante la temporada 2024, certamen en el que disputó nueve Grandes Premios y logró sumar puntos con destacadas actuaciones.

No obstante, un eventual retorno del corredor argentino a Williams enfrenta una traba legal considerable debido a su situación contractual vigente. En la temporada 2027, el joven piloto estará transitando apenas el tercer año de la cesión por cinco temporadas que fue acordada oportunamente con Alpine, por lo que resta saber si los británicos disponen de alguna cláusula especial para interrumpir ese préstamo de forma anticipada.

Más allá de las especulaciones del mercado, el presente oficial del deportista argentino indica que tiene garantizada su continuidad en Alpine para el campeonato 2027. La escudería francesa ya ratificó de manera formal su alineación titular junto al francés Pierre Gasly, motivo por el cual el futuro inmediato del piloto continúa ligado al equipo con sede en Enstone sin que existan negociaciones oficiales en curso para un cambio de rumbo.