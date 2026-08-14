Este viernes, el Ejecutivo provincial mantendrá una reunión con diputados para explicar los alcances del Acta Compromiso suscripta entre la Provincia y Vicuña Argentina S.A., acuerdo que contempla un aporte anticipado de hasta 250 millones de dólares para infraestructura en San Juan.

El encuentro se realizará a las 8:30 en el Salón de Usos Culturales de la Legislatura. La delegación estará integrada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

El expediente ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y fue derivado a las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería. El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para obtener la aprobación legislativa.

Un aporte "histórico" y "excepcional"

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, calificó el acuerdo como un hecho "histórico" para la minería sanjuanina, ya que es la primera vez que un proyecto realiza un desembolso de esta magnitud antes de iniciar su etapa de producción. "Es un aporte único, no reembolsable y tampoco compensable", enfatizó.

Perea explicó que los fondos estarán disponibles a partir de diciembre de 2026 y serán administrados mediante un fideicomiso controlado por el Estado provincial. "Los desembolsos de la empresa serán contra certificados de obras aprobados", detalló.

Cómo se calcularán las regalías

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó los alcances técnicos del acuerdo en una conferencia en el Foro de Abogados. Señaló que la regalía se calculará sobre el valor de facturación, un mecanismo más transparente que el tradicional valor boca mina.

"Aproximadamente un 3% sobre el valor de facturación equivale a 4,2, 4,3 o hasta 4,5 de valor boca mina. Mejora sustancialmente los ingresos por regalía de la provincia", afirmó Fernández.

Las obras y el recorrido legislativo

Entre las obras vinculadas al acuerdo aparece la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo Albardón-San Roque, además de proyectos de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. El acuerdo será analizado primero en comisiones, donde los legisladores podrán revisar el contenido del convenio y sus anexos. La exposición de los funcionarios apunta a brindar información sobre los aspectos económicos, financieros, legales y vinculados con las obras que forman parte del entendimiento.