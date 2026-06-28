El jefe del Estado Mayor de Israel aprobó la continuidad de las operaciones militares en el sur del Líbano ocupado, en una decisión que marca una continuidad en la estrategia de seguridad israelí en la región, pese al acuerdo internacional alcanzado días atrás en Washington que contemplaba una retirada gradual de las fuerzas.

La medida se adoptó tras una evaluación operativa en el Comando Norte, donde los mandos militares analizaron la situación sobre el terreno y la persistencia de amenazas vinculadas a la actividad de grupos armados en la frontera. En ese contexto, se resolvió mantener la presencia militar activa y continuar con los planes operativos vigentes.

El acuerdo internacional había sido presentado como un avance hacia la desescalada del conflicto y contemplaba una retirada progresiva de tropas israelíes del sur libanés, junto con el despliegue de fuerzas locales en determinadas áreas. Sin embargo, la implementación enfrenta dificultades en medio de acusaciones cruzadas entre las partes.

Desde el gobierno israelí, las autoridades han reiterado en distintas ocasiones que la permanencia militar en zonas consideradas estratégicas responde a criterios de seguridad nacional, especialmente en regiones fronterizas donde se registran enfrentamientos periódicos.

En paralelo, el contexto regional continúa siendo inestable, con incidentes militares recientes y posiciones encontradas entre los actores involucrados en el conflicto, lo que complica la aplicación efectiva del acuerdo y mantiene la tensión en la zona.

La decisión del Ejército refuerza la postura de mantener una “zona de seguridad” en el sur del Líbano mientras se evalúa la evolución del escenario político y militar en Medio Oriente.