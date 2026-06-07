El escenario geopolítico en Medio Oriente volvió a ingresar en una etapa de extrema peligrosidad. El Ejército de Israel informó de manera oficial que su territorio soberano fue blanco directo de una serie de ataques con misiles lanzados desde Irán durante la noche de este domingo, marcando la primera violación directa a los términos del cese el fuego de carácter internacional que se había pactado el pasado 8 de abril.

Once proyectiles interceptados y clases suspendidas

De acuerdo con lo detallado por los voceros de las fuerzas de defensa israelíes, los sistemas de protección antiaérea funcionaron de manera coordinada y lograron interceptar con éxito la totalidad de los once misiles balísticos enviados por el régimen de Teherán.

Las alarmas de emergencia sonaron en cuatro oportunidades diferentes en distintas localidades del norte de Israel, extendiéndose la tensión por más de media hora. Tras dar por concluido el incidente, las autoridades permitieron a los ciudadanos abandonar los búnkeres subterráneos, aunque como medida preventiva se determinó la suspensión total de las clases escolares para la jornada del lunes.

El origen del conflicto y la amenaza de Teherán

La ofensiva de la República Islámica se produjo de manera inmediata después de que las fuerzas militares de Israel ejecutaran intensos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada históricamente como el bastión principal del movimiento libanés proiraní Hezbollah.

Poco después de confirmarse los lanzamientos, los altos mandos del Ejército de Irán emitieron una severa advertencia pública. "Si Israel amplía sus ataques en el Líbano o responde a la acción de Irán, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios", sentenció el general de división Ali Abdolahi mediante un comunicado de prensa.

En paralelo, la televisión estatal iraní (IRIB) mostró imágenes en directo del paso de los proyectiles sobre la región occidental de Kermanshah, donde se registraron festejos espontáneos en la vía pública por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo, las principales autoridades del parlamento iraní utilizaron sus plataformas digitales para justificar la arremetida militar, señalando que las bases y los activos estratégicos de la región pasaron a convertirse en "objetivos totalmente legítimos" tras la luz verde que el gobierno de los Estados Unidos le otorgó a las operaciones del Estado judío.