Los artistas que darán vida a la esperada obra Moliendo a Molière protagonizaron una intervención urbana en la peatonal del centro de San Juan. Los actores adelantaron destellos del espectáculo que se vivirá los sábados 12 y 19 de septiembre en el Teatro del Bicentenario.

En pleno cruce de las peatonales, el elenco sorprendió a quienes recorrían el centro con una intervención artística que combinó canto, actuación, danza e interacción directa con el público para anticipar el estreno de la obra que llegará a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario los sábados 12 y 19 de septiembre, a las 18 horas.

La propuesta captó la atención de cientos de personas desde los primeros minutos. Vestidos con indumentaria de inspiración colonial, maquillaje teatral y atuendos de época, los artistas aparecieron entre los transeúntes interpretando fragmentos musicales, cantando ópera, bailando y desplegando escenas cargadas de humor.

La puesta no pasó desapercibida, los intérpretes posaron para fotografías, entregaron panfletos, exhibieron carteles promocionales y hasta se subieron a los bancos de la peatonal para representar pequeñas escenas de la obra.

El contacto con la gente fue constante, niños, jóvenes y adultos se detuvieron para observar el espectáculo improvisado, registrar videos con sus teléfonos y dialogar con los artistas, quienes recorrieron distintos sectores del centro invitando personalmente al público a conocer la producción.

Una muestra del espectáculo que llega al Bicentenario

La intervención funcionó como un adelanto de lo que podrá verse en escena durante septiembre. Música en vivo, coreografías, humor, personajes extravagantes y una estética visual llamativa fueron algunos de los elementos que pudieron apreciarse durante la actividad.

El director de la obra, Emiliano Dionisi, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de encontrarse cara a cara con la comunidad antes del estreno. En ese sentido, destacó que

la reacción de la gente fue muy positiva, el objetivo es que el teatro salga de sus paredes para acercarse a quienes todavía no lo visitan... Moliendo a Molière es un espectáculo pensado para toda la familia, divertido, dinámico y realizado por artistas sanjuaninos.

La jornada también contó con la presencia de la directora del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno, quien invitó a los sanjuaninos a sumarse a las celebraciones por los 10 años de la institución. Remarcó que la producción es una de las grandes apuestas artísticas del teatro y valoró especialmente que el elenco esté integrado por actores, músicos, cantantes y bailarines de la provincia seleccionados mediante convocatoria pública.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Analía Vilches, destacó que

"Acercar el teatro a cada uno de los sanjuaninos es en realidad lo que se está queriendo propiciar... Buscamos que el sanjuanino se motive no solo a ver espectáculos sino también a acercarse a las distintas disciplinas que tiene la cultura"

De qué tratará Moliendo a Molière

La obra es una producción original e integral del Teatro del Bicentenario que combina actuación, música, danza y canto en una puesta especialmente diseñada para la sala principal. La propuesta reinterpreta el universo del dramaturgo francés Molière desde una mirada contemporánea, apelando al humor y a situaciones que permiten reflexionar sobre las propias contradicciones humanas.

Silvana Moreno que explicó

"Es una obra que conjuga música, danza, canto, actuación y una puesta en escena especialmente pensada para el teatro se trata de un espectáculo para toda la familia, pensado para sorprender tanto por lo que ocurre sobre el escenario como por la riqueza visual de sus vestuarios, escenografía y puesta artística"

Dato

Moliendo a Molière tiene funciones los días sábado 12 y 19 de septiembre, a las 18 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen valores de $20.000, $25.000 y $36.000, según ubicación.