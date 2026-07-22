El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, buscó llevar tranquilidad luego de la difusión de videos en redes sociales que muestran presuntas agresiones de españoles contra argentinos tras la final del Mundial 2026. El diplomático aseguró que esos episodios no representan lo que ocurre en las calles del país y remarcó que no existen denuncias oficiales por hechos de esa naturaleza.

"La verdad es que me cuesta escuchar eso", expresó al ser consultado sobre las imágenes que comenzaron a viralizarse después del encuentro entre Argentina y España.

En declaraciones a Radio Mitre, el embajador explicó que el domingo publicó un mensaje en sus redes sociales con el objetivo de transmitir una idea clara: que la rivalidad deportiva no trascienda el ámbito del fútbol.

"Quería que el fútbol quede en el fútbol. Somos dos países hermanos. Sueño con diez finales como estas. Veo con orgullo que dos países hermanos estén en la final", sostuvo.

"En la calle no lo vemos"

Bunge Saravia contó que siguió el partido junto a unas 2.000 personas en un club de argentinos en España y, una vez finalizado el encuentro, caminó por la Gran Vía de Madrid junto a su familia vistiendo la camiseta de la Selección argentina.

"Fui con mi mujer y con mi hija más pequeña, de siete años, vestida de Argentina. Caminé por la Gran Vía después del partido saludando a españoles, ellos me saludaban a mí. Estaba la pica del fútbol como tiene que ser", relató.

El representante argentino reconoció que existen videos con episodios "deplorables", pero sostuvo que la información oficial no refleja un escenario de violencia generalizada.

"Tenemos seis consulados en España, casi un millón de argentinos y cada vez que hay una agresión a un argentino nos comunican las diferentes comisarías. No tenemos una sola comunicación ni una sola declaración de agresiones. En la calle no lo vemos", afirmó.

También recordó que, al retirarse del lugar donde vio la final, circuló con una bandera argentina en su automóvil y aseguró que el intercambio con los hinchas españoles se limitó a las bromas propias de una definición deportiva.

"Había cargadas, pero también el 'bien jugado'", señaló.

Asistencia para quienes hayan sufrido agresiones

Si bien insistió en que la relación entre ambos países atraviesa un muy buen momento, el embajador indicó que cualquier argentino que haya sido víctima de un hecho de violencia puede acudir a los consulados para recibir asistencia.

"Les pido a esos argentinos que han sufrido agresiones que vengan, que los vamos a asistir. Cada vez que ha habido una agresión hemos intervenido", expresó.

Asimismo, destacó que las autoridades españolas tampoco avalan ese tipo de comportamientos y señaló que durante la final hubo diplomáticos argentinos distribuidos en distintos puntos del país sin que se registraran incidentes de relevancia.

Respecto de algunos cruces entre hinchas, comentó que uno de sus hijos presenció una discusión en la Gran Vía, aunque consideró que se trató de un hecho aislado relacionado con el consumo de alcohol.

"Es normal: si pasa en un Boca-River, ¿cómo no va a pasar en una final del Mundial?", opinó.

Finalmente, Bunge Saravia puso el foco en el vínculo histórico entre ambos países y expresó su deseo de que vuelvan a enfrentarse en una final mundialista.

"España está contenta de haber jugado una final con Argentina. Ojalá haya más. Son dos selecciones tremendas", afirmó.

Y concluyó: "Tenemos muchas más cosas en común que diferencias. No hay una relación más estrecha entre dos países hispanoamericanos que entre Argentina y España. Enfoquémonos en las cosas en común, que son muchas más".