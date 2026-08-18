El embarazo bomba confirmó y sacudió por completo al espectáculo

El ámbito del espectáculo registró una novedad familiar que involucra directamente al entorno de un reconocido ex deportista. Yamil García, hijo del Turco García y Mariela Prieto, confirmó el 18 de agosto a través de sus plataformas digitales que se convertirá en padre por primera vez.

El joven compartió la noticia mediante un texto donde expresó que “Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas: ¡VAMOS A SER PAPÁS! Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión”.

Esta situación generó una repercusión inmediata en su círculo cercano, especialmente en el Turco García, quien celebró el acontecimiento de manera pública. El ex futbolista reaccionó al anuncio de su hijo con el mensaje “vamos hijo”, manifestando su reacción ante la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Sin embargo, el contexto presenta una particularidad debido a la participación de Mariela Prieto en el programa Gran Hermano. La madre de Yamil se encuentra actualmente bajo el régimen de aislamiento total y desconoce que se convertirá en abuela.

Esta circunstancia motivó que seguidoras de la participante solicitaran a la producción del ciclo que se le informe sobre la novedad, aunque las normas de convivencia son estrictas y solo permiten el contacto externo ante situaciones de salud de gravedad.

La realidad de los futuros abuelos está marcada por una separación que se inició cuando ella ingresó a la competencia. Durante este periodo han protagonizado diversos episodios, incluyendo un encuentro en la dinámica del congelados donde el ex jugador le brindó palabras de aliento mientras enfrentaba un escándalo tormentoso con otra mujer fuera del programa.

Por su parte, Prieto ha mantenido una participación activa en la casa que incluyó un beso con un compañero. Se espera que ambos mantengan un encuentro al finalizar el reality para dialogar y aclarar cuestiones sobre su vínculo mientras se preparan para esta nueva etapa familiar.