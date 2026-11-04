El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel

Carola Gil atraviesa un momento muy especial de su vida y comparte cada paso de esta nueva etapa junto a su pareja, el futbolista Nicolás Fonseca. La mejor amiga de Tini Stoessel espera a su primera hija y mostró en sus redes sociales las imágenes del avance de su pancita. La feliz noticia se conoció a fines de septiembre y conmocionó a todo su círculo íntimo.

La llegada de la beba se transformó en un motivo de celebración por el rol fundamental que tendrá la reconocida artista en la vida de la pequeña. La propia Carola confirmó que la cantante será la madrina durante una conversación en el programa de streaming Rumis donde expresó su enorme alegría. "Bueno..." y agregó sobre la elección entre risas y muestras de emoción con la frase "obvio que va a ser Tini".

La reacción de Tini Stoessel no pasó desapercibida tras conocerse públicamente la noticia de la futura ahijada. La artista le dedicó un mensaje lleno de cariño en las plataformas digitales para celebrar este hermoso acontecimiento. Carola respondió con una frase especial que consolida el fuerte vínculo que las une al decir "Te amo, te amo".