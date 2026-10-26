El embarazo que transita Jimena Barón y que sorprendió a todos

La reconocida artista Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro vivieron un momento totalmente inesperado junto a Momo y el pequeño Arturo cuando notaron una alteración física en la mascota del hogar. Preocupada por el estado de salud de la perra de la familia, la cantante decidió llevarla a una consulta profesional para saber qué sucedía.

En medio de su retorno a la pantalla chica como jurado del programa que conduce Guido Kaczka y tras mudarse a su nueva vivienda, la actriz notó un detalle llamativo en el cuerpo del animal. “Le vemos una panza llamativa”, comentó en sus plataformas digitales al mostrar el trayecto hacia la clínica, donde lanzó antes del diagnóstico: “No estamos para esto”.

Durante la ecografía correspondiente, la especialista examinó detenidamente las imágenes del estudio y confirmó la situación que descolocó a la familia de la mediática. “Qué le pasa en esa panza. Ah, ahí ves los corazones latir, hay más de uno, lo normal que tengan más de uno. tengo que tomar medidas, pero tres hay seguro”, explicó la veterinaria.

Al constatar la gestación de al menos 3 cachorros, la famosa reaccionó con ironía hacia la mascota diciendo: “Hacete la boluda, pero sos una sorpresa”. Luego preguntó la fecha estimada de parto consultando “¿Me pueden decir cuando nacen estos pibes?”, a lo que la médica contestó: “Le faltarían diez días”. Ante eso, contestó: “¿Qué? Ya, ¿cómo que diez días? Soy abuela en diez días”.