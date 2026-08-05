El embargo millonario que sufrirá Icardi por no pagar la cuota alimentaria

Wanda Nara regresó a la Argentina tras vivir días complejos en Milán y obtuvo un resultado favorable en el conflicto legal que mantiene con Mauro Icardi. Una resolución judicial estableció un embargo por 2.745.000 dólares sobre la propiedad conocida como la casa de los sueños. El objetivo del fallo es garantizar el pago de la cuota alimentaria de sus hijas hasta que alcancen la mayoría de edad.

La periodista Naiara Vecchio detalló que "Mauro Icardi embargado por 2.745.000 USD en la casa de los sueños para asegurarse alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara".

El inmueble ya contaba con una medida previa por deudas de alimentos provisorios que fueron canceladas hace algunas semanas. La decisión surgió luego de que la abogada Ana Rosenfeld solicitara una medida cautelar basada en el artículo 550 del Código Civil y Comercial. Según Vecchio, "La Justicia falló a favor tras el pedido de medida cautelar de la abogada Ana Rosenfeld del Art 550 código civil y comercial".

Este proceso ocurre en un marco de tensión donde la mediática también consiguió renovar los pasaportes de las menores sin el consentimiento del padre. Por su parte, la defensa de Icardi solicitó establecer una cuota definitiva menor a la actual, argumentando que se deben considerar los ingresos de ambos padres.

En la actualidad, el deportista se encuentra sin club tras finalizar su vínculo con el Galatasaray. Este antecedente judicial guarda similitudes con el acuerdo que Nara alcanzó años atrás con Maxi López por la vivienda de Santa Bárbara.