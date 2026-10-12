La previa del debut de la Selección Argentina de hockey sobre patines en el Mundial frente a Francia tuvo todos los condimentos de una verdadera fiesta deportiva.

En las tribunas del estadio en Paraguay, el color celeste y blanco comenzó a hacerse notar desde temprano. Banderas de clubes, mensajes con arraigo local y familias alineadas en las gradas le dieron un marco cálido al estreno del conjunto nacional.

El instante de mayor tensión emotiva se vivió cuando ambos planteles se alinearon sobre el parqué para entonar las estrofas de los himnos nacionales.

Con los patines firmes y los brazos entrelazados hombro con hombro, los jugadores argentinos formaron un bloque compacto en el centro de la pista. Con la mirada fija al frente y abrazados en señal de hermandad, el plantel transmitió la concentración y la mística necesarias para afrontar el desafío.

Sin embargo, el toque distintivo de la jornada lo aportó la sonorización del recinto. Al momento de sonar la canción patricia argentina, la versión reproducida por los altoparlantes, con un arreglo instrumental particular, generó miradas emotivas en los protagonistas como en la parcialidad presente.

Los fanáticos en la tribuna acompañaron con respeto y palmas, estallando en aplausos al cierre del Himno y dejando la mesa servida para un inicio a pura pasión sobre patines.