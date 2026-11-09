En una jornada cargada de emoción durante la visita del papa León XIV a la Argentina, Francisco "Pancho" Chévez volvió a ser protagonista de un hito histórico. El reconocido armonicista santafesino fue saludado y abrazado efusivamente por el Pontífice este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de la localidad bonaerense de Claypole, convirtiéndose en una de las pocas personas en haber conocido personalmente a tres papas a lo largo de su vida.

El emotivo cruce se produjo cuando Panchito aguardaba en la primera línea de la multitud que esperaba al Santo Padre. La transmisión oficial captó el momento exacto en que León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa, se acercó a conversar con él y lo envolvió en un cálido abrazo. Minutos antes del histórico encuentro, el músico oriundo de Capitán Bermúdez había adelantado sus intenciones de transmitirle al Pontífice "un mensaje de amor y de paz".

El saludo de León XIV a Chévez tuvo lugar en el marco de un fuerte y conmovedor mensaje dirigido a la comunidad del Cottolengo. Ante los presentes, el Papa enfatizó que "sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición", al tiempo que sostuvo categóricamente que el verdadero progreso de una nación también se mide por la forma en que acoge e integra a las personas con discapacidad.

La historia de conexión espiritual de Pancho Chévez con la cima de la Iglesia Católica comenzó hace casi cuatro décadas, cuando tenía apenas ocho años.

El 11 de abril de 1987, durante la histórica visita de Juan Pablo II a la ciudad de Rosario, el pequeño armonicista recibió su Primera Comunión de manos del propio pontífice polaco. Sobre aquel evento, el músico recordó en una entrevista al diario La Capital: "Eso marcó mi vida para siempre, ya que el Papa no sólo me dio mi primera comunión sino que me sostuvo en sus brazos. Esta bendición significó mucho para mí, para mi familia y para todos los que me quieren".

Más de tres décadas después de aquel primer hito, en junio de 2018, Chévez viajó a Europa y concretó su encuentro con el papa Francisco en el Vaticano.

La travesía la realizó junto a una comitiva del Hogar San Roque de Capitán Bermúdez —institución en la que reside desde su nacimiento— en una gira internacional que incluyó también la visita a una entidad francesa dedicada al trabajo e inclusión de personas con discapacidad. Con el abrazo recibido de León XIV en Claypole, Panchito selló un nuevo capítulo en su inspiradora trayectoria de vida, lucha y fe.