La victoria de la Selección Argentina por 3-0 ante Islandia, en el último examen previo al Mundial 2026, dejó mucha tela para cortar. Más allá del impecable rendimiento colectivo y del gol de penal récord que necesitó apenas 20 minutos para sellar la confianza del capitán, los flashes de la zona mixta se quedaron con una imagen que conmovió al mundo del fútbol: el profundo abrazo y la posterior charla entre Lionel Messi y el delantero juvenil islandés, Daniel Gudjohnsen.

El atacante, que actualmente milita en el Malmö de Suecia y sumó siete minutos en el complemento frente a la Albiceleste, se acercó con timidez al astro argentino. Lo que parecía un simple saludo de admiración terminó transformándose en un viaje en el tiempo.

“Me preguntó si me acordaba quién era y la verdad que no. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. Me acuerdo de haberlo visto en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico. Me sorprendió”, confesó un sonriente Messi ante los micrófonos tras el encuentro.

Una herencia culé y un lazo en La Masía

La conexión no es casual. El padre del juvenil, Eidur Gudjohnsen, fue una pieza clave en el Barcelona entre 2006 y 2010. En aquellas cuatro temporadas doradas, el islandés compartió vestuario con Leo y cosechó una parva de títulos: una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y el inolvidable sextete bajo el mando de Pep Guardiola en 2009.

Incluso, Eidur estuvo adentro de la cancha aquella noche en la que Messi emuló a Diego Maradona contra el Getafe. El propio exdelantero recordó alguna vez: “En ese momento sabía que sería histórico. No era un partido tan grande, pero fue increíble. Me agarré la cabeza”.

Pero el vínculo con Daniel va más allá de la memoria de su padre. El joven delantero también transitó las Inferiores del Barcelona entre 2015 y 2018, justamente cuando tenía entre 9 y 12 años y su papá todavía mantenía los lazos firmes con la institución catalana.

Una dinastía del fútbol y la vigencia del Rey

La familia Gudjohnsen respira fútbol. Daniel es solo uno de los herederos de Eidur; sus hermanos Andri (delantero del Blackburn Rovers) y Sveinn Aron (atacante en Italia) también son profesionales, siguiendo una estirpe que iniciaron su abuelo y su tío.

Para Eidur, la selección de Islandia siempre fue su orgullo: fue el primer jugador de su país en ganar la Champions y lideró la gesta histórica en la Eurocopa 2016 llegando a cuartos de final, además de pelear las Eliminatorias para Rusia 2018.

El cruce de esta noche en el amistoso no hace más que agigantar la leyenda de Lionel Messi. A sus 39 años, y a solo días de soplar las 40 velitas el próximo 24 de junio en plena cita mundialista, el rosarino se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo. Su vigencia es tan descomunal que el destino ahora lo cruza en el verde césped con los hijos de aquellos compañeros con los que supo conquistar Europa. Una muestra más de que el tiempo pasa, pero el Rey sigue en su trono.