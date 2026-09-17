Lionel Messi volvió a levantar un trofeo con Inter Miami y, entre los festejos, protagonizó una de las imágenes más emotivas de la noche: un abrazo con su mamá, Celia Cuccittini, quien estuvo presente en el estadio para acompañarlo.

La escena se produjo después del triunfo por 2-0 ante Cruz Azul, que le permitió al conjunto estadounidense conquistar por primera vez la Campeones Cup. Pero el festejo tuvo un significado especial para la familia Messi, ya que ocurrió poco más de un mes después de la muerte de Jorge Messi.

El abrazo entre madre e hijo se convirtió rápidamente en una de las postales de la celebración. Celia estuvo cerca de su hijo durante los festejos y ambos compartieron un momento de afecto en medio de una noche cargada de emociones.

Una noche especial para Messi

Además de conseguir un nuevo título con Inter Miami, Messi fue protagonista directo del partido. El capitán argentino abrió el marcador a los 24 minutos y convirtió su gol número 100 con la camiseta del club estadounidense. Luego asistió a Casemiro para el segundo tanto, que selló el 2-0 definitivo.

La conquista significó además el cuarto trofeo de Messi con Inter Miami, después de la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Sin embargo, más allá de los números y del nuevo título, el momento que quedó grabado fue el encuentro con su mamá. En una celebración atravesada por la reciente pérdida de su padre, el abrazo de Messi y Celia resumió el costado más íntimo de una noche que terminó con otra copa en las manos del capitán argentino.