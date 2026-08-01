El homenaje se expresó en el silencio, las lágrimas y los aplausos. Frente a la sede de la Dirección de Protección Civil, trabajadores, brigadistas, familiares y vecinos aguardaron el paso del cortejo fúnebre para despedir a Carlos Heredia y rendir homenaje a los demás funcionarios fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil.

Con banderas argentinas, ramos de flores y rostros marcados por la emoción, el personal del organismo se ubicó sobre la vereda varios minutos antes de la llegada de la caravana. Cuando los móviles fúnebres aparecieron por la calle, el silencio dio paso a un largo aplauso que acompañó el paso de los féretros.

El momento tuvo un significado especial para quienes compartieron años de trabajo con Heredia. Como director de Protección Civil de San Juan, encabezó operativos de emergencia, coordinó asistencias durante incendios, temporales y catástrofes, y mantuvo un estrecho vínculo con brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad de toda la provincia.

Una bandera gigante como símbolo de honor y respeto. (Foto: DIARIO HUARPE)

El homenaje también alcanzó a Rubén Castro, jefe del Departamento D-9 de Bomberos; Jorge Carbajal, subjefe de esa división; y Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, quienes perdieron la vida mientras participaban de una capacitación sobre incendios forestales.

El dolor fue protagonista de la jornada. (Foto: DIARIO HUARPE)

Muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas al ver pasar el cortejo. Algunos sostenían flores blancas; otros levantaban una bandera argentina como símbolo de respeto y gratitud. También hubo abrazos entre compañeros que compartieron innumerables jornadas de trabajo junto a quienes ese día eran despedidos con honores.

Trabajadores esperaron despedir a su director. (Foto: DIARIO HUARPE)

Tras el homenaje en la Dirección de Protección Civil, la caravana continuó hacia el Cuartel Central de Bomberos y luego al Cementerio de la Capital, donde se realizó el sepelio.

El silencio y el respeto para quienes murieron al servicio de la comunidad. (Foto: DIARIO HUARPE)

La despedida frente a Protección Civil dejó una de las postales más emotivas de la jornada: la de una institución que salió a la puerta de su casa para agradecer, por última vez, a quienes hicieron del servicio público un compromiso de vida.