El emotivo festejo de gol de Gakpo a días de la muerte de su hijo

Cody Gakpo vivió una jornada de alta carga emocional en el marco del Mundial 2026. El delantero de 27 años fue titular en el partido de dieciseisavos de final disputado en Monterrey, donde Países Bajos se enfrentó a Marruecos. El futbolista tomó la determinación de jugar a pesar de haber comunicado el sábado, junto a su pareja, la pérdida de un embarazo de cinco meses que esperaban con ilusión.

A los 72 minutos del encuentro, el jugador del Liverpool aprovechó una oportunidad en el área rival para marcar un gol fundamental. Tras la anotación, Gakpo se arrodilló sobre el césped y permaneció con el rostro hacia el suelo y las manos sobre su nuca mientras lloraba. Sus compañeros acudieron rápidamente para abrazarlo y formaron un círculo a su alrededor para resguardar su intimidad ante el dolor manifiesto.

Al reincorporarse, el atacante se cubrió el rostro con su camiseta y, con lágrimas en los ojos, dirigió la mirada hacia el cielo en un gesto de dedicatoria. Este acierto representó su tercer gol en la actual competencia, tras haber convertido dos tantos frente a Suecia, y significó su sexta conquista histórica en Mundiales luego de sus tres aportes en Qatar 2022.

A pesar de la ventaja inicial, Marruecos consiguió la igualdad a los 90 minutos con un tanto de Issa Diop. Gakpo fue sustituido a los 113 minutos del tiempo suplementario por Justin Kluivert. Finalmente, el conjunto africano logró el pase de ronda en la definición por penales, concluyendo así la participación neerlandesa dos días después de conocerse la noticia familiar del delantero.