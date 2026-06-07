La primera presentación de Lali Espósito en el estadio Monumental dejó momentos inolvidables para sus seguidores, pero uno de ellos trascendió lo estrictamente musical y se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche.

Durante el espectáculo realizado ante una multitud en River Plate, la cantante decidió hacer una pausa para recordar a las víctimas de femicidio y convocó al público a participar de un minuto de silencio. El pedido generó un profundo clima de reflexión en un estadio acostumbrado a la euforia de los grandes recitales.

La artista, que en distintas oportunidades se manifestó públicamente sobre cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, eligió utilizar uno de los escenarios más importantes del país para visibilizar una problemática que continúa generando preocupación social.

El silencio que se apoderó del Monumental contrastó con la intensidad habitual del show. Miles de personas acompañaron el homenaje en una escena cargada de respeto y emoción, que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales a través de videos y fotografías compartidas por los asistentes.

El gesto ocurrió pocos días después de una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos y en un contexto en el que las organizaciones sociales continúan reclamando políticas para prevenir la violencia de género y asistir a las víctimas.

Tras el homenaje, el recital continuó con normalidad y el público volvió a acompañar cada canción. Sin embargo, para muchos asistentes, ese minuto de silencio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más significativos de una noche histórica.

El show formó parte de las presentaciones de Lali en el estadio Monumental, un hito en su carrera artística que la consolidó entre las figuras más convocantes de la música argentina.

La combinación entre música, emoción y compromiso social marcó una jornada especial para la artista y sus seguidores, que destacaron el homenaje como uno de los instantes más conmovedores del concierto.