La Selección de Portugal tendrá un debut cargado de emoción en el Mundial 2026. En la previa del encuentro frente a República Democrática del Congo, la Federación Portuguesa de Fútbol realizó un conmovedor homenaje a la memoria de Diogo Jota al invitar a sus padres a acompañar al equipo durante el estreno en la Copa del Mundo.

Joaquim e Isabel Silva, padres del exdelantero del Liverpool, fueron trasladados especialmente a Estados Unidos por la entidad que rige el fútbol portugués para compartir una jornada muy significativa junto al plantel nacional.

La delegación lusa los recibió con todos los honores. El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, encabezó la bienvenida, acompañado por integrantes de la comitiva oficial y representantes del gobierno de Portugal, entre ellos la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, además del embajador portugués en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

El gesto se suma a las distintas muestras de afecto que el seleccionado viene realizando desde la trágica muerte del futbolista. Durante la concentración mundialista, los jugadores lucen una pulsera con los nombres de los 26 integrantes del plantel y uno más: el de Diogo Jota, presente simbólicamente en cada paso del equipo.

La pérdida del delantero conmocionó al fútbol mundial. En julio de 2025, Jota falleció junto a su hermano André Silva en un accidente automovilístico ocurrido en la provincia española de Zamora. La noticia generó una profunda repercusión internacional y provocó homenajes en estadios de distintos países, además de innumerables mensajes de clubes, futbolistas y dirigentes.

A casi un año de aquella tragedia, Portugal decidió que su estreno en el Mundial también fuera una oportunidad para recordar a uno de los futbolistas más queridos de su generación.

Dentro del campo de juego, el equipo buscará comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo K. Luego del debut ante República Democrática del Congo, los dirigidos por Roberto Martínez enfrentarán a Uzbekistán el 23 de junio y cerrarán la fase de grupos el 27 frente a Colombia.

Más allá del resultado deportivo, la jornada tendrá una carga emocional especial para todo Portugal. La presencia de los padres de Diogo Jota en las tribunas será un símbolo de unión, memoria y reconocimiento hacia un jugador que dejó una huella imborrable en el fútbol portugués.