Rosario Central homenajeó este miércoles a Giovani Lo Celso en la previa del encuentro frente a Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura. El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores del Canalla y subcampeón del mundo con la Selección argentina, recibió el reconocimiento de su club y el cariño de los hinchas en el Gigante de Arroyito.

Lo Celso ingresó al campo de juego entre aplausos de jugadores, cuerpos técnicos y del público, que lo ovacionó durante varios minutos. Luego recibió una placa conmemorativa de manos de Ángel Di María, otro ídolo de Rosario Central y compañero suyo en la Selección argentina.

Tras el reconocimiento, ambos futbolistas protagonizaron un emotivo abrazo, mientras el estadio celebraba el regreso de uno de los jugadores formados en el club.

Aunque la transmisión oficial no logró captar con claridad sus palabras, el sitio Rosario3 informó que Lo Celso agradeció el homenaje con un breve mensaje dirigido a los hinchas: "Muchas gracias por todo, los quiero mucho".

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la campera que lucía el mediocampista. En la parte trasera se podían observar cuatro estrellas, una referencia que muchos interpretaron como el título que la Selección argentina pudo haber sumado en caso de vencer a España en la final que enfrentó a ambos seleccionados.

No es la primera vez que Rosario Central distingue al volante. El anterior reconocimiento había tenido lugar tras la conquista de la Copa América 2024, cuando también recibió una plaqueta en el Gigante de Arroyito por sus logros con la camiseta albiceleste.