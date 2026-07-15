La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Mientras la Selección luchaba por alcanzar el empate en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, las cámaras de la transmisión oficial captaron la reacción de Antonela Roccuzzo, quien no pudo contener las lágrimas tras el gol de Enzo Fernández.

La esposa de Messi se fundió en un abrazo de gol.

Cuando el reloj marcaba los 85 minutos, el mediocampista argentino apareció en el momento más importante del partido para convertir el 1-1, un tanto que volvió a encender la ilusión de la Albiceleste en la semifinal.

La emoción en la tribuna

Apenas la pelota ingresó al arco inglés, la transmisión enfocó el palco donde se encontraba la esposa de Lionel Messi, acompañando al capitán argentino junto a su familia.

Antonela pasó del sufrimiento a la alegría en cuestión de segundos. Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada, celebró el gol abrazando a quienes estaban a su lado y aplaudiendo mientras el estadio estallaba con el festejo de los miles de hinchas argentinos.

La escena reflejó la tensión que se vivía dentro y fuera del campo de juego y rápidamente se convirtió en una de las postales más recordadas de la jornada.

Un video que se hizo viral

Las imágenes del emotivo momento comenzaron a circular de inmediato en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y destacaron que Antonela representó el sentimiento de millones de argentinos que seguían el partido con el corazón en la mano.

El sufrimiento dio paso a la esperanza y, minutos más tarde, esa ilusión terminó convirtiéndose en euforia cuando Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo en tiempo de descuento, resultado que clasificó a la Selección a una nueva final de la Copa del Mundo.

La reacción de Antonela quedó como una de las escenas más conmovedoras del Mundial 2026 y volvió a demostrar cómo cada partido de la Scaloneta moviliza emociones dentro y fuera de la cancha.