El emotivo mensaje de Antonela a Messi antes del partido con Egipto

Tras lograr el pase a los octavos de final del Mundial 2026, el plantel argentino tuvo un breve descanso antes de trasladarse a Atlanta para su próximo compromiso. En este contexto, Lionel Messi disfrutó de un reencuentro con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El encuentro se produjo luego del triunfo frente a Cabo Verde por los 16avos de final de la competencia.

La empresaria rosarina utilizó sus redes sociales para mostrar parte de la intimidad de este momento familiar. Durante una merienda que incluyó café, alfajores y una tarta de frutillas con crema, la familia compartió un tiempo de calidad antes de que el capitán retome los entrenamientos. En la publicación, que superó los 2,1 millones de likes en pocas horas, Antonela escribió "Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo" para manifestar su afecto.

El entorno del encuentro contó con un marcado estilo nacional, ya que la mesa estaba decorada con individuales y portavasos con los colores de la bandera argentina. Esta reunión familiar sirvió como previa al viaje de la Selección hacia la ciudad donde enfrentará a Egipto este martes en busca de un lugar en la siguiente fase del torneo internacional.