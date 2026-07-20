Lionel Messi recibió uno de los mensajes más emotivos tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo le dedicó una carta cargada de amor, orgullo y admiración para acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

La rosarina publicó una serie de fotografías del capitán argentino, una de ellas con la medalla de plata colgada del cuello tras la final disputada en el MetLife Stadium y otra correspondiente a los festejos por la clasificación frente a Inglaterra.

"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", escribió.

Además, destacó el ejemplo que representa Messi para sus hijos y para millones de personas alrededor del mundo.

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", expresó.

El mensaje llegó después de las palabras de Messi

La publicación de Antonela apareció pocos minutos después de que el propio Messi rompiera el silencio con un sentido mensaje en sus redes sociales.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", escribió el capitán de la Selección Argentina junto a una imagen en la que aparece con la medalla de plata frente a los hinchas argentinos.

En ese mismo posteo, el rosarino también valoró el recorrido del equipo en la Copa del Mundo. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", sostuvo.

Para cerrar su mensaje, Antonela volvió a expresar el profundo cariño que siente por el capitán argentino: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".