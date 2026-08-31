Franco Colapinto se sumó a la extensa lista de deportistas que despidieron a Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la Selección Argentina. El piloto argentino de Fórmula 1 publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y destacó al rosarino como un ejemplo para quienes representan al país alrededor del mundo.

El anuncio de Messi generó repercusiones que fueron mucho más allá del fútbol. Desde distintas disciplinas aparecieron mensajes destinados al histórico número 10 y Colapinto fue uno de los argentinos que decidió expresar públicamente su admiración.

“No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar”, comenzó el piloto, quien actualmente representa al país en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto también remarcó lo que significó para su generación haber podido seguir durante tantos años la carrera del capitán con la camiseta albiceleste.

“Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo”, expresó el automovilista.

El piloto puso especialmente el foco en la capacidad de Messi para superar los momentos más difíciles que atravesó durante su extensa trayectoria con Argentina, antes de alcanzar los grandes títulos que marcaron los últimos años de su carrera internacional. “Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero”, escribió Colapinto.

Finalmente, cerró su dedicatoria con una frase que reflejó la admiración que siente por el futbolista: “Sos el ejemplo de todos”.

El mensaje se conoció horas después de que Messi confirmara el final de su etapa con la Selección Argentina a los 39 años. La noticia generó una ola de despedidas de compañeros, exjugadores, clubes, personalidades y deportistas argentinos.

Colapinto y Messi ya habían tenido la oportunidad de encontrarse personalmente. Ambos coincidieron en diciembre de 2024 durante un evento organizado por YPF, donde se fotografiaron juntos y protagonizaron uno de los cruces más comentados entre dos referentes argentinos del deporte internacional.

Ahora, tras conocerse la decisión del capitán, el piloto volvió a expresar su admiración y lo ubicó como una referencia que trascendió ampliamente las fronteras del fútbol.