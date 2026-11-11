La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una emotiva despedida antes de su partida rumbo a Perú. Cuando el avión de Aerolíneas Argentinas aguardaba en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza para iniciar el vuelo hacia Lima, los controladores aéreos sorprendieron a la tripulación con un sentido mensaje dirigido al Sumo Pontífice.

La comunicación radial comenzó con una particular solicitud de la operadora de la torre de control, quien se dirigió a los integrantes de la aeronave: “Ustedes que tienen el honor de trasladar a su Santidad, permítanos transmitirle un mensaje”.

A continuación, llegó el saludo dedicado especialmente al Papa: “Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su visita a la Argentina. Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza”.

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El mensaje, transmitido en vivo por televisión, continuó con palabras de reconocimiento hacia el líder de la Iglesia Católica y sus enseñanzas. “Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo de que lleve consigo el amor de nuestra patria. Hasta siempre, Santo Padre”, expresaron los trabajadores del aeropuerto para cerrar la comunicación.

De esta manera, los controladores aéreos de Ezeiza se sumaron a la despedida del papa León XIV con un gesto cargado de afecto y emoción, que convirtió una comunicación habitual de la actividad aeroportuaria en un momento especial de su partida del país.