La familia de Carlos “Indio” Solari agradeció públicamente a los miles de seguidores que participaron del multitudinario velorio realizado en Avellaneda y pidió que el legado artístico del músico continúe vigente. El mensaje fue difundido a través de las redes sociales oficiales del artista, pocas horas después de finalizada la despedida pública que reunió a una multitud en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico.

“Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, expresó la familia en el comunicado, donde además destacó el esfuerzo de quienes participaron de la organización del último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El comunicado de la familia del Indio Solari. (Foto: Instagram/indiosolarioficial)

El texto también reflejó el profundo dolor que atraviesa el entorno del artista. “A seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, señalaron los familiares, quienes además recordaron una frase de la canción “Gualicho” para describir el momento que viven tras la pérdida del músico.

Uno de los pasajes más emotivos del comunicado estuvo relacionado con un hallazgo en la sala de música que Solari tenía en su casa de Parque Leloir. Según contó la familia, el artista dejó encendido el amplificador Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba.

Ese detalle fue interpretado por sus seres queridos como una señal sobre su legado. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese”, expresaron. Y concluyeron con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: “Que su música no pare nunca más”.

La despedida pública se extendió durante horas y convocó a miles de fanáticos llegados desde distintos puntos del país. Muchos aguardaron bajo la lluvia para rendir homenaje a quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

El Indio Solari falleció a los 77 años y su muerte generó una profunda conmoción en el ámbito cultural argentino. Considerado una de las mayores leyendas del rock nacional, dejó una obra que marcó a generaciones de seguidores tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.