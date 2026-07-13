El emotivo mensaje de la mamá de Messi a días del Argentina vs. Inglaterra

La Selección Argentina se encuentra en las etapas finales de preparación para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En este clima de enorme expectativa, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, tuvo un gesto que generó repercusión inmediata entre los seguidores del equipo nacional.

Durante una emisión del programa Infama, la periodista Karina Iavícoli compartió la comunicación recibida por parte de la mujer, quien manifestó que "Celia Messi agradece el cariño y me escribe: ‘Elijo creer’".

Esta interacción ocurrió mientras en el estudio se entrevistaba al vidente José Fuentes, quien analizó el presente del capitán argentino. Según el invitado, "para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos. Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto".

Fuentes también brindó sus proyecciones sobre otros futbolistas clave del plantel. Al respecto, el vidente aseguró que "yo creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra. Obviamente, Julián Álvarez... todo el mundo me estaba diciendo ‘dijiste que Julián’ y ayer dio un golpazo, realmente. Entonces, tienen que tener paciencia".

En cuanto al desempeño individual del delantero, el especialista ratificó sus pronósticos de cara al cierre del torneo. El entrevistado afirmó que "yo predije que Messi iba a llegar a 10 goles en este Mundial. Creo que le faltan dos para terminar esa predicción. Obviamente, él es el que me mueve más, por esa vibración que se siente de él en la cancha". No obstante, el contacto de Cuccittini con los medios también sirvió para abordar temas de la esfera privada y de salud familiar.

A través de un intercambio con Marina Calabró, la madre del futbolista brindó precisiones sobre el estado de Jorge Messi tras las recientes preocupaciones,. Celia Cuccittini llevó tranquilidad al responder que "hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor".

Además, la mujer aprovechó para aclarar su situación personal respecto a las polémicas que involucraron a Florencia Peña y Eduardo Feinmann. Sobre el vínculo con la actriz, confirmó que "con Flor ya hablé", dando por cerrado el conflicto,. Por el contrario, al ser consultada sobre un posible diálogo con el periodista Feinmann, su respuesta fue negativa al escribir "¿con Feinmann? No".