El emotivo mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial

La expectativa por la definición del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España sigue en aumento. En las horas previas al inicio del partido que consagrará al nuevo campeón, Lamine Yamal capturó la atención en las plataformas digitales al publicar una fotografía de su infancia.

"Por ti y por la calle", fue el mensaje que redactó el futbolista de 19 años para acompañar la imagen en su cuenta de Instagram. Esta frase hace alusión directa a Rocafonda, el barrio ubicado en Mataró donde comenzó su vida y cuyo nombre además lleva inscrito en la vincha que utiliza durante cada compromiso deportivo.

En la fotografía se observa al actual atacante vistiendo la indumentaria de La Torreta, una de las primeras instituciones en las que se formó, complementada con una pieza musical del artista Morad. Esta clase de gestos vinculados a sus orígenes ha sido una constante desde su aparición en el fútbol profesional.

El delantero llega a este último compromiso tras un torneo donde su rendimiento no alcanzó las expectativas iniciales. Un problema físico padecido en el cierre de la temporada con Barcelona limitó su participación en el arranque de la competencia, lo que obligó a una inserción gradual en el equipo hasta consolidarse nuevamente entre los 11 titulares durante la fase de eliminación directa. Su registro actual en el certamen incluye un gol anotado ante Arabia Saudita y ninguna asistencia, rendimiento que de todos modos le bastó para ser distinguido en dos ocasiones como el jugador más valioso del partido.

El encuentro de este domingo contiene una carga simbólica particular para el juvenil. España deposita gran parte de sus expectativas en su rendimiento dentro de un campo de juego donde también estará Lionel Messi, referente histórico de Barcelona, lo que plantea un cruce directo entre la vigencia del capitán argentino y el futbolista que inicia su trayectoria en la institución catalana.